الشرطة النيجيرية: هجوم مسلح يودي بحياة 10 في شمال شرق البلاد

قالت الشرطة النيجيرية، إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا على أيدي مسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة في ولاية يوبي شمال شرق البلاد، في أحدث هجوم في منطقة تواجه فيها قوات الأمن تمرداً طال أمده.



وقالت منظمات إغاثة دولية إن تمرد بوكو حرام، الذي اندلع في شمال شرق نيجيريا عام 2009، أسفر عن سقوط أكثر من 350 ألفاً وأجبر مليونين على الأقل على الفرار من ديارهم.

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