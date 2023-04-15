روسيا تعلن سيطرة مجموعة فاغنر على منطقتين أخريين في باخموت

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلي مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية سيطروا على منطقتين أخريين في مدينة باخموت الأوكرانية، بحسب وكالات أنباء روسية.



وقالت بريطانيا في تحديث مخابراتي، الجمعة، إن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من بعض الأراضي في مدينة باخموت مع شن روسيا هجوماً جديداً هناك بنيران المدفعية الثقيلة على مدى اليومين المنصرمين.

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