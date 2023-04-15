مصر تطالب الأطراف السودانية كافة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس

دعت مصر، الأطراف كافة في السودان إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن".



وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".

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