السعودية: أجواء إيجابية خلال مناقشات صنعاء.. واللقاءات مستمرة

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وأفادت الوزارة في بيان، بأن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر "عقد ما بين 8 إلى 13 نيسان الجاري مجموعةً من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني". قالت وزارة الخارجية السعودية، إن الوفد السعودي الذي زار صنعاء بحث العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني ووقف إطلاق النار والحل السياسي الشامل في اليمن، معتبرةً أن اللقاءات والنقاشات "اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية".وأفادت الوزارة في بيان، بأن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر "عقد ما بين 8 إلى 13 نيسان الجاري مجموعةً من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني".

ولفتت إلى أن المناقشات تطرقت أيضاً إلى "إطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن"، مشيرةً إلى أن "تلك اللقاءات والنقاشات اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية".



استمرار اللقاءات

وأفادت الخارجية السعودية بأنه "نظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات، فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول، من جميع الأطراف اليمنية".



وذكرت أن تلك اللقاءات جاءت "امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في آذار 2021، وللأجواء الإيجابية التي وفرتها الهدنة الإنسانية في اليمن، التي أعلنتها الأمم المتحدة في تاريخ 2 نيسان 2022".



من جهتها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيان السعودي، مؤكدةً "دعم جهود المملكة العربية السعودية وكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الانقلاب وإيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والمستدام"، و"الوصول إلى حل سياسي شامل ودائم مبني على المرجعيات المتفق عليها"، بحسب وكالة الأنباء اليمينة.



تبادل الأسرى

يأتي ذلك فيما بدأت في اليمن، الجمعة، عملية تبادل تشمل مئات الأسرى بين أطراف النزاع، وسط جهود دبلوماسية لحل النزاع. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عملية تبادل للأسرى تشمل نحو 900 محتجز وتستمر أياماً عدة.



وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى الرياض، السبت، من بينهم 16 أسيراً سعودياً و3 أسرى سودانيين، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".