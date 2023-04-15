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عربي-دولي

بعد تعرض طائرة لإطلاق نار.. السّعودية تعلق رحلاتها الجوية من وإلى السودان

Lebanon 24
15-04-2023 | 13:02
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قالت الخطوط الجوية السعودية إن إحدى طائراتها تعرضت لإطلاق نار في مطار العاصمة السودانية الخرطوم خلال اشتباكات اليوم السبت.

وأضافت الشركة المملوكة للدولة أنها نقلت ركاب الطائرة وطاقمها وكذلك موظفي الخطوط السعودية بالمطار إلى السفارة السعودية في الخرطوم.
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وأعلنت الشركة في بيان تعليق رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر.
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