بعد تعرض طائرة لإطلاق نار.. السّعودية تعلق رحلاتها الجوية من وإلى السودان

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وأضافت الشركة المملوكة للدولة أنها نقلت ركاب الطائرة وطاقمها وكذلك موظفي الخطوط السعودية بالمطار إلى السفارة السعودية في الخرطوم.وأعلنت الشركة في بيان تعليق رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر.