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عربي-دولي

إثيوبيا تدعو الأطراف السودانية لضبط النفس.. وتعلن استعدادها للوساطة

Lebanon 24
15-04-2023 | 13:04
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دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم السبت الأطراف السودانية إلى الاحتكام لضبط النفس والتوقف عن القتال والعودة إلى مسار الحوار.

وأعلن آبي أحمد -في بيان نشره على تويتر- استعداده للوساطة لحل النزاع "الخطير" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقال: "ندعو الأطراف السودانية الشقيقة إلى الاحتكام لضبط النفس والتوقف عن القتال والعودة إلى مسار الحوار".
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وأضاف: "تتابع الحكومة الفيدرالية بقلق شديد واهتمام بالغ الاشتباك الحالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة، الخرطوم، وغيرها من المدن السودانية الأخرى".

واعتبر أن هذه الاشتباكات "تخالف الأعراف والقيم السودانية العريقة لأنها تأتي في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك"، وأردف: "ندعو أشقائنا في السودان لاستكمال الحوار ومسار المفاوضات السلمية التي بدأتموها قبل الاشتباكات الحالية".

وختم: "إذا دعوتمونا للوساطة بينكم كأشقاء، في وقت الشدة، كأشقاء لا يريدون شيء آخر سوى مساعدتكم في حل هذا النزاع الخطير على السودان، والمنطقة بأشرها، فنحن مستعدون أن نأتي إلى الخرطوم في أسرع وقت ممكن".
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