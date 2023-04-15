زيلينسكي: بحثت مع ماكرون تصريحاته خلال زيارة الصين

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الأخير للصين حيث أثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات في أوروبا والولايات المتحدة.وقال زيلينسكي في تليجرام: "أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. وناقشنا نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين".وقال ماكرون، الذي زار الصين الأسبوع الماضي في مقابلة بنهاية الأسبوع، إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون "تابعاً" لواشنطن أو بكين في ما يتعلق بقضية تايوان.