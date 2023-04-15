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عربي-دولي

زيلينسكي: بحثت مع ماكرون تصريحاته خلال زيارة الصين

Lebanon 24
15-04-2023 | 16:59
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الأخير للصين حيث أثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي في تليجرام: "أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. وناقشنا نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين".
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وقال ماكرون، الذي زار الصين الأسبوع الماضي في مقابلة بنهاية الأسبوع، إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون "تابعاً" لواشنطن أو بكين في ما يتعلق بقضية تايوان.
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