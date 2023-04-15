جامعة الدول العربية: ندعو لوقف التصعيد في السودان

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وأبدى أبو الغيط صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الإخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم، وفق تعبيره.وأكد الأمين العام للجامعة على مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلى ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري.كذلك، فقد أعلن أبو الغيط أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك.