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عربي-دولي

جامعة الدول العربية: ندعو لوقف التصعيد في السودان

Lebanon 24
15-04-2023 | 13:28
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حالياً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
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وأبدى أبو الغيط صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الإخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم، وفق تعبيره.

وأكد الأمين العام للجامعة على مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلى ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري.

كذلك، فقد أعلن أبو الغيط أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك.
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