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بيان من الجيش المصري بشأن "أحداث السودان": للحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية

Lebanon 24
15-04-2023 | 13:35
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قال الجيش المصري إنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، السبت، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة.

وقال المتحدث العسكري، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية".
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وأضاف: "وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جاري التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية".

وتابع: "وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية".

وجرى في وقت سابق من اليوم تداول مقطع فيديو لجنود مصريين في مدينة مروي بشمال السودان.
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