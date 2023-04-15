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عربي-دولي

جديد أحداث السودان.. الإشتباكات تتجدّد في عدد من مناطق الخرطوم

Lebanon 24
15-04-2023 | 13:36
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أعلنت القوات المسلحة السودانية سيطرتها على مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، مؤكدة أن قوات الدعم السريع المتمرّدة هربت من مقارها هناك. 

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إلى ذلك، نفى مصدر عسكري سوداني لقناة "الجزيرة" مزاعم قوات الدعم السريع بتحييد طائرات الجيش السوداني، مشيراً إلى أن الطيران العسكري يواصل مهامه بشكلٍ عادي حتى هذه اللحظة.

مع هذا، فقد أفادت "الجزيرة" أيضاً بأن القتال تجدّد بين الجيش السوداني والقوات المتمردة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، وذلك بعد توقفه لفترة قصيرة وقت الإفطار. 

وقال الإعلام العسكري بالجيش السوداني إن مجموعة من متقاعدي القوات المسلحة أعلنوا انضمامهم للقوات المسلحة في خضم الاشتباكات المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى.
 
 

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