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عربي-دولي

رئيس وزراء السودان السابق: الحل السلمي لا يزال ممكناً

Lebanon 24
15-04-2023 | 13:54
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مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وغيرها من الولايات في البلاد، علق رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك على الوضع.

ودعا حمدوك في كلمة مسجلة نشرها على حسابه في فيسبوك، اليوم السبت، الأطراف العسكرية المتحاربة لوقف إطلاق النار.
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وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أكد أن قوات الدعم السريع هي من بدأت المعارك، صباح اليوم، مشدداً على أن "لدى القوات المسلحة ما يكفي لدحر هؤلاء المتمردين".

كما أوضح في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن متمردي الدعم سعوا لسيطرة سريعة على مقار للجيش والمناطق الحيوية فجراً وتنفيذ اغتيالات حتى.

وأكد أنه "لم يكن هناك خيار للقوات المسلحة سوى التصدي لمطامع المتمردين في السلطة"، وفق تعبيره.

يدير العمليات بصبر
إلى ذلك، لفت إلى أن الجيش يدير العمليات ضد قوات الدعم السريع بصبر، لمنع وقوع أي خسائر بشرية.

وشدد على أن "الجيش لديه قوات كافية وإرادة لدحر المتمردين".
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