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عربي-دولي

واشنطن تدعو لوقف فوري للعنف في السودان

Lebanon 24
15-04-2023 | 13:56
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عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت عن بالغ قلقه إزاء أنباء عن تصاعد العنف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ودعا إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية.

ووصف بلينكن الوضع في الخرطوم بأنه "هش". وكتب على تويتر "نحن على اتصال بفريق السفارة في الخرطوم وجميعهم بخير... نحث جميع الأطراف على وقف العنف فورا وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة المحادثات لحل القضايا العالقة.
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وكان السفير الأميركي في السودان جون غودفري قال إن تصاعد التوترات داخل المكون العسكري في السودان إلى قتال مباشر "أمر في غاية الخطورة" ودعا كبار القادة إلى وقف القتال‭‭‬.

وأضاف في تغريدة أنه احتمى بالسفارة مع باقي الموظفين.
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