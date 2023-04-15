بولندا تحظر استيراد الحبوب من اوكرانيا لحماية مزارعيها

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أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، أن بلاده قررت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.تمر الحبوب الأوكرانية المخصصة للبلدان الأجنبية عبر الاتحاد الأوروبي، منذ أن علق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.لكن بسبب مشاكل لوجستية، يتراكم مخزون الحبوب في بولندا، مما أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية، وإلى تظاهرات مزارعين ثم استقالة وزير الزراعة البولندي.