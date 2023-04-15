فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان

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أعربت فرنسا، اليوم السبت، عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في السودان، داعية إلى بذل كل ما في الإمكان لوقف الاشتباكات الجارية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.ورأت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن "العودة إلى عملية سياسية تجمع كل الأطراف وتقود إلى تعيين حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة، يمكنها لوحدها إيجاد تسوية دائمة لهذه الأزمة".وأكد البيان أن فرنسا "جاهزة مع شركاء السودان الآخرين، لتسهيل خروج من الأزمة والتشجيع على حل سياسي"، معلناً استعداد السفارة الفرنسية في الخرطوم ومركز الأزمة في باريس لضمان أمن الرعايا الفرنسيين.