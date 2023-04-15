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عربي-دولي

وسط التوتر.. ماذا طلبت مصر من رعاياها في السودان؟

Lebanon 24
15-04-2023 | 15:59
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دعت مصر رعاياها بالسودان إلى "توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات، والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع".

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية مساء السبت -عقب اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى- بأن "القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية يتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في كافة أنحاء السودان الشقيقة على خلفية التوترات التي تشهدها".
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وأهابت الوزارة الخارجية بـ"كافة المصريين المتواجدين في السودان التواصل مع السفارة حال تعرضهم لأية مخاطر، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة لهم".

وفي وقت سابق مساء السبت، كشف الجيش المصري، في بيان، عن تواجد قوات تابعة له في السودان كانت تجرى تدريبات عسكرية مشتركة مع نظيرتها السودانية، مشيراً إلى أنه "ينسق مع الجهات السودانية لتأمينهم".
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