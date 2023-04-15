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عربي-دولي

الجيش السوداني: لا تفاوض ولا حوار قبل حل "ميليشيا الدعم السريع"

Lebanon 24
15-04-2023 | 16:12
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قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، مساء السبت، إنّ عناصر من قوات الدعم السريع "المتمردة" توغلت داخل مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم وهاجمته.

وأكدت الخارجية تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية وطائرة سودانية أخرى لإصابات متفاوتة من قبل القوة المهاجمة، دون تسجيل إصابات في صفوف المسافرين والطواقم العاملة بالمطار.
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وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة السودانية تصدت للقوى المهاجمة وتمكنت من تطهير الوجود المسلح في المطار ومحيطه حرصا منها على سلامة الطيران والمسافرين.
 
من ناحيتها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن القوات الجوية السودانية طلبت من المواطنين البقاء في منازلهم خلال إجراء مسح جوي كامل لمواقع قوات الدعم السريع.
 
ووسط أنباء عن تجدد الإشتباكات في الخرطوم بشكل عنيف، قال الجيش السوداني أيضاً إنه لا صحة للأنباء التي أفادت بسيطرة قوات الدعم السريع على سلاح المهندسين، مشيراً إلى أن الوضع في المكان هادئ.
 
واليوم، قالت القوات المسلحة السودانية في بيانٍ لها إنه لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ما وصفها بـ"مليشيا الدعم السريع المتمردة"، لافتة إلى أنها قادرة على الحسم السريع، لكنها تعمل على حماية المواطنين من العمليات القتالية، وأضافت: "نحث المواطنين على عدم الاشتباك مع الميليشيا المتمردة".
 
 
 
 
 
 
 
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