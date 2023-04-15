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عربي-دولي

قطار يخرج عن مساره والنار تشتعل به في إحدى الولايات الأميركية

Lebanon 24
15-04-2023 | 23:30
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نقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية عن مسؤولين قولهم إن قطارا خرج عن مساره واشتعلت فيه النيران اليوم السبت في قرية بولاية مين الأميركية.

وقال المسؤولون إن عربات القطار التي خرجت عن مسارها كانت تحمل الأخشاب والأسلاك. بينما قال متحدث باسم شبكة السكك الحديدية الكندية باسيفيك كانساس سيتي إن عربات أخرى كانت تحمل مواد خطرة لكنها لم تتأثر بالانحراف عن القضبان والحريق.
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وقال المسؤولون إن الانحراف عن السكة على الأرجح كان بسبب انجراف الجليد والحطام على القضبان.
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