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عربي-دولي

احتراق سيارات ودمار في مطار الخرطوم... المعارك مستمرة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" (فيديو)

Lebanon 24
16-04-2023 | 01:30
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بثّ ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لتصاعد أعمدة دخان من داخل مطار الخرطوم الدولي، عقب الاشتباكات بين الجيش السوداني الذي يتولى قيادته العامة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان حميدتي.
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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تصاعد الدخان جرى بسبب احتراق طائرتين في المطار، في حين أظهرت لقطات أخرى بثها ناشطون الأضرار من داخل مطار الخرطوم الدولي كما في هذا الفيديو.
 



من جهتها، نشرت قوات الدعم السريع على فيسبوك مشاهد تقول إنها من سيطرتها على مطار جبل أولياء الحربي.
 



كما وثق نشطاء عبر فيسبوك مقاطع فيديو لأصوات تبادل إطلاق النيران وتصاعد أعمدة الدخان من الاشتباكات المستمرة في مدينة الفاشر (غربي السودان).

من جهته، نشر الحساب الإعلامي للجيش السوداني مقطع فيديو عبر فيسبوك يظهر احتراق سيارات يقول إنها لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وأفراد الدعم السريعة صباح السبت.
 



وبث ناشطون سودانيون عبر منصات التواصل مقاطع فيديو توثق لحظة تنفيذ الطائرات الحربية التابعة للقوات المسلحة السودانية غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم.

كما تداول ناشطون سودانيون عبر منصات التواصل مقطع فيديو يظهر تواجد مسلحين بالقرب من مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، وسط تصاعد أعمدة الدخان في منطقة على ما يبدو شهدت معارك.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حالات من الكر والفر في صفوف الأهالي بنيالا، في منطقة السوق، وذلك بالتزامن مع إغلاق عدة محلات تجارية، وسط تحذيرات من اشتباكات محتملة في المدينة غرب السودان.

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