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عربي-دولي

خلال الشهر الفضيل... المسجد الحرام يسجل أكبر عدد يومي من المصلين والمعتمرين

Lebanon 24
16-04-2023 | 03:00
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سجل المسجد الحرام، السبت، أكبر عدد يومي من المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين السعودية إنه تم تسجيل "أكثر من 1.5 مليون مصل ومعتمر".

ونشرت إنفوغراف حول أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وشملت توزيع عبوات ماء زمزم، واستخدام عشرات آلاف الليترات من المطهرات والمعطرات.
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كما أوضحت أن هناك خدمات أخرى مثل "الكتيبات والمطويات والمواقع المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة والتوعية الرقمية والميدانية والتطويف وأساور للزائرين الصغار وخدمات اجتماعية إنسانية".

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن إتاحة تصاريح العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة في أوقات سابقة أنه لن يسمح بأداء العمرة إلا بتصريح عبر برنامج "نسك" أو تطبيق "توكلنا"، مبينة أنهما الجهتان المخولتان في إصدار تلك التصاريح.

وتشهد الأيام الأخيرة من شهر الصوم إقبالا كبيرا من داخل وخارج المملكة لأداء مناسك العمرة.

وكانت وزارة الحج قد كشفت أنه سيتم قصر أداء العمرة مرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، للمساهمة بشكل كبير في "إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر".

وأفادت الوزارة بأنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق "نسك" قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.(الحرة) 
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