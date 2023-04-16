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عربي-دولي

العثور على مروحية عسكرية محطمة وانتشال 5 جثث... اليكم ما حصل في اليابان

Lebanon 24
16-04-2023 | 03:30
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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، أنه تم العثور على حطام طائرة مروحية عسكرية فقدت قبل نحو 10 أيام، وأنه تم انتشال 5 جثث من أفرادها العشرة الذين كانوا على متنها.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو"، الأحد أن رجال إنقاذ يابانيين عثروا على حطام المروحية العسكرية المحطمة:
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المروحية اختفت من على شاشات الرادار في السادس من أبريل الجاري أثناء تحليقها فوق البحر بالقرب من جزيرة مياكو بإقليم أوكيناوا في اليابان.
كان على متن الطائرة المروحية العسكرية المتحطمة 10 أفراد، من بينهم طاقم المروحية وعددهم 4، إضافة إلى 6 ركاب.
كان بين ركاب الطائرة قائد كبير بقوات الدفاع الذاتي البرية، وهو الجنرال يويتشي ساكاموتو.
قال الجنرال ياسونوري موريشيتا قائد القوة البرية للدفاع الذاتي إن طائرة نقل القوات "يو إتش 60"، باسم "بلاك هوك"، اختفت من على شاشات الرادار بعد مغادرتها قاعدة القوة البرية للدفاع الذاتي في مياكوجيما.
الطائرة كانت تحلق في دورية فوق المياه المحيطة بمياكوجيما خلال مهمة استطلاع جوية.
وباشر خفر السواحل الياباني وسفن الجيش، التي حددت موقع حطام الطائرة في المياه، بعمليات بحث عن أفراد المروحية.(سكاي نيوز عربية) 
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