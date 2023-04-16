هذا ما كشفته وثائق البنتاغون عن موقف أميركا من الحرب على أوكرانيا

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لأشهر عدة، أعرب المسؤولون الأميركيون سراً عن مخاوفهم بشأن مسار الحرب في أوكرانيا. في العلن، شددوا على التزامهم الدائم بمساعدة كييف في مقاومة الغزو الروسي الوحشي وتعهدوا بدعم جهودها طالما استغرق الأمر.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "لكن في مناقشات أكثر صراحة، أشاروا إلى حقيقة أكثر صرامة: النصر العسكري الكامل لأوكرانيا يبدو مستحيلاً، والقاعدة الصناعية العسكرية في الدول الغربية المطلوبة لاستمرار تدفق الذخائر والأسلحة الأجنبية إلى الجبهة كانت تحت ضغط شديد، وأنه في مرحلة ما، سوف يتضاءل دعم الجماهير الغربية، وخاصة الأميركيين، وسيتم إيقاف تدفق عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات لأوكرانيا. وثم جاءت المجموعة المذهلة من التسريبات لوثائق البنتاغون البالغة السرية التي تم تسريبها. بعد ظهر يوم الخميس، ألقي القبض على عضو شاب في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، يُدعى جاك تيكسيرا، في التحقيق في تسريب مئات الصفحات من المخابرات العسكرية السرية لمجموعة من الأصدقاء الشباب على الإنترنت".وتابعت الصحيفة، "وكشفت مجموعة الوثائق عن متناول المخابرات الأميركية وتقييماتها السرية للتطورات في أماكن أخرى، أبرزها، الشكوك العميقة لمؤسسة الأمن القومي الأميركية حول مسار الحرب في أوكرانيا، والتي، وفقًا لتحليل تم تسريبه من قبل وكالة الاستخبارات الدفاعية، من المرجح أن تنجرف إلى عام 2024 دون أي حل في الأفق. ومع ذلك، فإن الوثائق المتعلقة بأوكرانيا ترسم صورة قاتمة لا مفر منها لوجهة نظر الولايات المتحدة للصراع. ووفقًا للصحفي جون هدسون، خلص تقييم قسم الحوادث الصناعية إلى أنه حتى لو استعادت أوكرانيا مساحات "كبيرة" من الأراضي - وهي نتيجة وجدت المخابرات الأميركية أنها غير مرجحة - فإن هذه المكاسب الإقليمية لن تؤدي إلى محادثات سلام".وأضافت الصحيفة، "وكتب هدسون، "بالإضافة إلى التنبؤ بنزاع مفتوح مكلف، تتنبأ الوثيقة التي تم الكشف عنها حديثًا أيضًا بكيفية استجابة القادة العسكريين الأوكرانيين والروس لتحديات ساحة المعركة، وتتوقع أن ينتهي العام بتحقيق الجانبين لمكاسب إقليمية "هامشية" فقط نتيجة "عدم كفاية القوات والإمدادات للعمليات الفعالة". وتوقعت وثيقة منفصلة من بين المواد المسربة نجاحًا متواضعًا فقط للهجوم المضاد الأوكراني المقبل، والذي يهدف إلى استعادة الأراضي في منطقة دونباس الشرقية والدفع جنوباً في محاولة لقطع الجسر البري الروسي إلى شبه جزيرة القرم. وحذرت الوثيقة من أن التحصينات الروسية الجديدة وكذلك "النقص المستمر في التدريب والإمدادات الأوكرانية من الذخيرة من المحتمل أن يجهد التقدم ويؤدي إلى تفاقم الخسائر أثناء الهجوم"."وبحسب الصحيفة، "كما أشارت الوثائق إلى مخاوف البنتاغون بشأن قدرة أوكرانيا على الحفاظ على قدراتها الدفاعية الجوية في الأشهر المقبلة. وبحسب الزملاء، "يوضح أحد الرسوم البيانية الواردة في التسريب معدل استنفاد مقذوفات الدفاع الجوي الأوكرانية ويحدد الأطر الزمنية للنضوب، متوقعاً توقف أنظمة SA-11 عن العمل بحلول 13 نيسان، وأنظمة NASAM الأميركية الصنع بحلول 15 نيسان، وأنظمة SA-8 بحلول أيار"، في إشارة إلى أنظمة دفاع جوي مختلفة".وتابعت الصحيفة، "لا ينبغي أن يكون أي من هذا مفاجئًا بشكل خاص. وأوضح الزملاء الشهر الماضي كيف أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في الذخيرة والقوات الماهرة. وأجرى المسؤولون الأميركيون مؤخرًا سيناريوهات لعبة حرب استراتيجية مع نظرائهم الأوكرانيين، في محاولة لتحديد المسارات المستقبلية. لقد تجاهل المسؤولون الأوكرانيون التداعيات القاتمة في تقييمات الاستخبارات. وقال مسؤول أوكراني كبير للزملاء: "يعلم الجميع أننا نفتقد للذخيرة - يتحدث الرئيس ووزير الدفاع عن ذلك علانية". بعد مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن، غرد نظيره الأوكراني دميترو كوليبا بأن بلينكن "أعاد تأكيد الدعم الأميركي الصارم ورفض بشدة أي محاولات للتشكيك في قدرة أوكرانيا على الفوز في ساحة المعركة". وأضاف أن الولايات المتحدة "تظل الشريك الجدير بالثقة لأوكرانيا، وتركز على تعزيز انتصارنا وتأمين السلام العادل".وبحسب الصحيفة، "لكن التشاؤم الواضح للمسؤولين الأميركيين بشأن مسار الحرب يسلط الضوء على السؤال حول ما يجب أن يحدث بعد ذلك. بالنسبة لبعض المحللين، يجب أن تبرر الظروف السائدة زيادة في دعم كييف. في مقال مشترك، اتفق كل من ريتشارد هاس وتشارلز كوبشان من مجلس العلاقات الخارجية، إلى حد ما، على أن الولايات المتحدة وأوروبا ينبغي على المدى القريب زيادة دعمهما بشكل كبير للجهود الحربية لأوكرانيا حتى تستعيد بسرعة أكبر قدر ممكن من الأراضي المفقودة. لكنهم كتبوا أن ذلك يجب أن يترافق أيضًا مع استراتيجية دبلوماسية واضحة توفر حوافز ذات مغزى لكلا الجانبين للقبول بوقف إطلاق النار".