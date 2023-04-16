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عربي-دولي

المواجهات مستمرة في السودان.. هذه آخر مستجدات الوضع العسكري

Lebanon 24
16-04-2023 | 03:39
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ما زال التوتر مستمراً في مختلف أنحاء السودان وذلك عقب الإشتباكات القائمة بين الجيش و "ميليشيا الدعم السريع" التي تمّ وصفها بـ"المتمرّدة" على الدولة.
 
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وصباح الأحد، أعلن الجيش السوداني أنه تمّت السيطرة على مقار الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري، مشيراً إلى أنّه "لا صحة لإعداء المتمرّدين بإستيلائهم أو مجرد اقترابهم من أيّ من مقرات القيادة العامة".
 
بدورها، ناشدت نقابة أطباء السّودان الكوادر الطبية بالتوجه لمستشفى بشائر جنوبي الخرطوم ومستشفى شرق النيل شرقي الخرطوم.
 
ووسط التوتر القائم، فقد جرى رصد موجة نزوح مستمرّة إلى خارج مدينة مروي السودانية منذ ليلة أمس وذلك خشية من تجدّد الإشتباكات. كذلك، فقد جرى حجب خدمات الإنترنت والمكالمات عن شبكة"MTN" للاتصالات في السودان.
 
الأمم المتحدة تحذر
 
من ناحيتها، حذرت الأمم المتحدة من تدهور أكثر على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في السودان، إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، قائلة إنه سيزيد عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية.

وغرد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قلق للغاية بشأن آخر التطورات في الخرطوم (عاصمة) السودان. هناك 16 مليون سوداني يشكلون نحو ثلث عدد سكان البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. المزيد من العنف سيجعل الأمور فقط أكثر سوءاً".
 
 
 
 
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