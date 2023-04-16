أعمال القتال في السودان... هذا ما اتفقت عليه أميركا والسعودية والإمارات

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه تشاور مع وزيري خارجية السعودية والإمارات بشأن الاشتباكات في السودان.وأوضح بلينكن في بيان أنهم اتفقوا على ضرورة إنهاء أطراف الاشتباكات الأعمال القتالية على الفور دون أي شروط مسبقة.وفي منشور على تويتر، قال بلينكن إن "القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين ويقوض الجهود المبذولة لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".وأضاف أن "السبيل الوحيد للمضي قدماً هو العودة إلى المفاوضات".