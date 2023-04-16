Advertisement

عربي-دولي

أعمال القتال في السودان... هذا ما اتفقت عليه أميركا والسعودية والإمارات

Lebanon 24
16-04-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1057669-638172390717509660.jpg
Doc-P-1057669-638172390717509660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه تشاور مع وزيري خارجية السعودية والإمارات بشأن الاشتباكات في السودان.

وأوضح بلينكن في بيان أنهم اتفقوا على ضرورة إنهاء أطراف الاشتباكات الأعمال القتالية على الفور دون أي شروط مسبقة.
Advertisement

وفي منشور على تويتر، قال بلينكن إن "القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين ويقوض الجهود المبذولة لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".

وأضاف أن "السبيل الوحيد للمضي قدماً هو العودة إلى المفاوضات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2023-04-16
19:12 | 2023-04-16
18:30 | 2023-04-16
18:00 | 2023-04-16
17:26 | 2023-04-16
17:08 | 2023-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website