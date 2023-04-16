من مكانٍ إلى آخر.. إلى أين ستصل إذا قمت باستحداث حفرة في الأرض؟

تجري العديد من المناقشات حول المكان الذي سينتهي به شخص ما إذا بدأ الحفر بالأرض تحته بهدف الخروج من الجانب الآخر.



ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ غالبية المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان على كوكبنا لها نقطة معاكسة، في مكان ما في المحيط. ففي بريطانيا مثلاً، قد يفترض البعض أنه يخرج من أستراليا، في حين أن الإجابة الأكثر شيوعًا بالنسبة للأميركيين ستكون على الأرجح الصين.

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ومن غير الممكن مادياً معرفة النتيجة على وجه اليقين، وسيتطلب الأمر رحلة ما يقرب من 12870 كيلومتر عبر قشرة الأرض واللب الداخلي والخارجي لها.



ونظراً لأن سطح الأرض يحتوي على حوالي 71 بالمئة من المياه، فليس من المستغرب أن تكون فرص الوصول إلى اليابسة منخفضة نسبياً.



مع ذلك، هناك الكثير من المدن التي تتطابق على جانبي الأرض مع بعضها البعض:



- أوكلاند في نيوزيلندا مع إشبيلية في إسبانيا. ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ غالبية المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان على كوكبنا لها نقطة معاكسة، في مكان ما في المحيط. ففي بريطانيا مثلاً، قد يفترض البعض أنه يخرج من أستراليا، في حين أن الإجابة الأكثر شيوعًا بالنسبة للأميركيين ستكون على الأرجح الصين.ومن غير الممكن مادياً معرفة النتيجة على وجه اليقين، وسيتطلب الأمر رحلة ما يقرب من 12870 كيلومتر عبر قشرة الأرض واللب الداخلي والخارجي لها.ونظراً لأن سطح الأرض يحتوي على حوالي 71 بالمئة من المياه، فليس من المستغرب أن تكون فرص الوصول إلى اليابسة منخفضة نسبياً.مع ذلك، هناك الكثير من المدن التي تتطابق على جانبي الأرض مع بعضها البعض:- أوكلاند في نيوزيلندا مع إشبيلية في إسبانيا.

- شنغهاي في الصين مع عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس.

- عند حفر حفرة من وسط بكين، ستخرج في ريو نيغرو، بالقرب من باهيا بلانكا في الأرجنتين.

- عند إستحداث حفرة في تايمز سكوير - نيويورك، ستخرجُ في المحيط قبالة سواحل أستراليا.

- الروس الذين ينقبون من موسكو سيجدون أنفسهم في وسط المحيط الهادئ.

- إذا كنت في طوكيو وأردت الخروج من الجانب الآخر من الأرض، فستكون قبالة ساحل أوروغواي.

(سكاي نيوز عربية)