تصدّرت المشهد عبر الإنترنت.. هكذا واكب المتابعون العرب أحداث السودان

استحوذت الأحداث الدامية في السودان على اهتمامات المستخدمين العرب وحتى غيرهم في الإنترنت، وفق ما أظهرت بيانات محرك البحث "غوغل" وموقع التدوين المصغر "تويتر".



السودان رقم واحد

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وأظهرت قائمة الموضوعات الأكثر بحثاً في الصفحة التي يخصصها "غوغل" للسعودية، السبت 15 نيسان، أن كلمة "السودان" هي في صدارة 12 موضوعاً شملتها القائمة، متفوقة على موضوعات أخرى تحظى عادة بشعبية كبيرة بين السعوديين مثل المباريات الرياضية. وأظهرت قائمة الموضوعات الأكثر بحثاً في الصفحة التي يخصصها "غوغل" للسعودية، السبت 15 نيسان، أن كلمة "السودان" هي في صدارة 12 موضوعاً شملتها القائمة، متفوقة على موضوعات أخرى تحظى عادة بشعبية كبيرة بين السعوديين مثل المباريات الرياضية.

وتبين القائمة أن أعداد عمليات البحث وصلت إلى ما يزيد على 50 ألفا، وقد يكون الرقم كبيراً جداً لكن معيار "غوغل" هنا كان "50k".

وكان الجمهور السعودي يبحث في الإطار الملف السوداني عن أمور مثل:



- ماذا يحدث في السودان؟

- قوات الدعم السريع

- الخرطوم

- السودان أكثر بحثا في مصر



في مصر، كان موضوع السودان الأكثر بحثا، السبت، وسجلت هذه الكلمة أكثر من 100 ألف عملية بحث.

وتفوق موضوع السودان بفارق كبير على موضوعات رياضية وفنية مرتبطة بـدراما رمضان مثل: مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي، ومسلسل ضرب نار الحلقة 24.

بالعربي والإنكليزي



كانت كلمة السودان متكررة بشكل كبير في الصفحة المباشرة التي تظهر أكثر عمليات البحث في الوقت الحقيقي داخل "غوغل"، صباح الأحد.

وتظهر هذه الصفحة الكلمات التي يبحث عنها المستخدمون في "غوغل" بكثرة.

على "تويتر" أيضاً



وفي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أظهرت قائمة الوسوم الأكثر تداولاً تصدر موضوع السودان.

وعلى سبيل المثال حصد هاشتاغ (وسم) #السودان أكثر من 288 ألف تغريدة حتى صباح الأحد، وفق ما أظهرت مواقع ترصد أرقام التغريدات.

وكان هذا الوسم الأكثر تداولاً في دول عربية مثل مصر والجزائر والأردن.

إلى جانب السودان، تداول رواد "تويتر" وسوماً متعددة تتصل بالشأن السوداني مثل: #سودان_ واحد، و#الخرطوم.