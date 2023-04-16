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عربي-دولي

دولة عربيّة تتعرّض لـ16 هزة أرضيّة خلال يوم... كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
16-04-2023 | 05:45
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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا أن محطاته سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16 هزة أرضية بقوة أقل من 4.4 على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في إعلانه على الفيسبوك أن الهزات المسجلة تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة، حيث سجلت 7 هزات في لواء اسكندرون وشاطئه بقوة تتراوح بين 2 و2.9 على مقياس ريختر، وهزة جنوب شرق بيروت بـ41 كم وبقوة 3.6 على مقياس ريختر، وهزة جنوب شرق حماة بـ3 كم بقوة 1.6 على مقياس ريختر، و7 هزات في البر التركي بقوة تراوح بين 2.1 و4.3 على مقياس ريختر. (سانا)
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