طلقات نارية تقطع نشرة أخبار على الهواء... شاهدوا ما حصل!

قطع إطلاق نار متواصل وصوت قذائف مدفعية نشرة إخبارية على الهواء مباشرة من تلفزيون السودان في استوديو في مدينة أم درمان. (بي بي سي)

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