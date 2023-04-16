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عربي-دولي

ضابط مخابرات يكشف.. هكذا ستكون نهاية زيلينسكي

Lebanon 24
16-04-2023 | 09:00
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قال سكوت ريتر، ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأميركية، في مقابلة مع قناة Redacted على يوتيوب، إن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيموت خلال الانتفاضة بسبب استياء المواطنين الأوكرانيين.. إنسانيا.. أنت ترغب في رؤيته هو وعائلته على متن طائرة أو قطار وإرسالهم إلى المنفى، حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مريحة، ويدينهم العالم إلى الأبد بسبب ما فعلوه بالشعب الأوكراني. ولكن إذا كنت تفكر بواقعية، فمن المرجح أنه سيموت على أيدي الأوكرانيين الذين سينتفضون ضده".
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ولفت ريتر إلى أن الأوكرانيين سيشنون أعمال شغب ضد زيلينسكي لأنه سبب الانهيار الكامل للمجتمع الأوكراني، ليس فقط بسبب الوضع في ساحة المعركة ومئات الآلاف من الجنود القتلى، ولكن أيضا بسبب الملايين من المواطنين الذين أجبروا على ترك منازلهم.

وشدد ريتر على أن "هذا وضع مأساوي من جميع النواحي". (روسيا اليوم) 
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