أُصيب بالرأس... وفاة وزير بحادث سير مروّع!

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أفادت صحيفة "Dawn" الباكستانية عن مصرع وزير الشؤون الدينية والوفاق الديني الباكستاني مفتي عبد الشكور في حادث سير في عاصمة البلاد إسلام آباد.وتابعت أن الشكور وحده كان داخل السيارة ولقي مصرعه في مكان الحادث بسبب إصابة في الرأس.واحتجزت الشرطة 5 أشخاص كانوا على متن سيارة اصطدمت بسيارة الوزير.وقد عبر الرئيس الباكستاني عارف علوى ورئيس وزرائه شهباز شريف عن تعازيهما لأسرة الوزير. (روسيا اليوم)