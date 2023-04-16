بينها واحد عربيّ.. تعرفوا على أفضل 10 مطارات في العالم خلال الـ2023

كشف موقع "سكاي تراكس" مؤخراً عن قائمته لأفضل 10 مطارات في العالم خلال 2023.

وتضمنت القائمة مطاراً عربياً وحيداً هو مطار حمد الدولي في قطر، بينما آلت الصدارة إلى مطار شانغي في سنغافورة.

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وتقاسمت القارتان الأوروبية والآسيوية القائمة مناصفة، بينما غابت باقي القارات عن تصنيف المطارات الـ10 الأفضل عالمياً.

وفي ما يلي لائحة بأفضل 10 مطارات في العالم:

1- مطار شانغي - سغافورة

2- مطار حمد الدولي - قطر

3- مطار طوكيو هانيدا الدولي - اليابان

4- مطار إنتشون الدولي - كوريا الجنوبية

5- مطار باريس شارل ديغول - فرنسا

6- مطار إسطنبول - تركيا

7- مطار ميونيخ الدولي - ألمانيا

8- مطار زيورخ - سويسرا

9- مطار ناريتا الدولي - اليابان

10 - مطار أدولفو سواريز مدريد باراخاس - إسبانيا.

(سكاي تراكس)