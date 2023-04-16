رئيسا مصر وجنوب السودان يدعوان لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب السودان سيلفا كير للتباحث حول الأوضاع الراهنة في السودان.



وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها اليوم الأحد، إن "السيسي وسلفا كير يعربان عن استعدادهما للقيام بدور الوساطة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية"، مشيرة إلى أنهما يدعوان لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان. (روسيا اليوم)

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