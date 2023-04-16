لماذا تثير تسريبات البنتاغون قلق المخابرات البريطانية؟

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ذكؤ موقع "الجزيرة" أنّ صحيفة التايمز البريطانية أفادت أن التسريبات الأخيرة لوثائق البنتاغون أثارت قلق السلطات البريطانية، العضو في الحلف الاستخباراتي الخاص والمغلق على حلفاء أميركا من الدول المتحدثة باللغة الإنجليزية.وقالت إن القبض على جاك تيكسيرا الأسبوع الماضي بتهمة سرقة وتسريب عدد غير معروف من الأسرار من شأنه أن يدفع إلى إعادة التفكير في التصاريح الأمنية التي يمنحها مسؤولو المخابرات في التحالف المكون من أميركا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والذي يطلق عليه "العيون الخمس".وأوضحت الصحيفة في تقرير أعده مراسلها للشؤون الأمنية، ريتشارد كيرباج، أنه رغم أن تيكسيرا أراد فقط على ما يبدو التباهي أمام أصدقائه، فقد تمكن -رغم حداثة سنه- من الوصول إلى ملفات سرية للغاية، بما في ذلك تقارير وكالة المخابرات المركزية اليومية، التي اقتصر بعضها على المخابرات الأميركية، وضم بعضها الآخر تقارير من شبكة "العيون الخمس" صادرة عن البلدان الأعضاء في الشبكة.وقد ظهر الاسم المختصر لشبكة التجسس، "إف في إي واي" على عدد من الوثائق المسربة مؤخرا من البنتاغون.وتحدثت التايمز عن أن وثائق البنتاغون المسربة لم تتسبب حتى الآن في أضرار تذكر لبريطانيا، مقارنة بالأضرار التي لحقت بها إثر تسريبات عميل الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن، حيث لم تكشف التسريبات الأخيرة حتى الآن سوى عن بعض عمليات المملكة المتحدة العسكرية في أوكرانيا.لكن القلق البريطاني يرجع إلى عدة عوامل -وفق التايمز- أولها عدم معرفة الأسرار البريطانية الأخرى التي قد يكون تيكسيرا قد حصل عليها، وعدم معرفة ما إذا كان قد نشر تلك الأسرار في وسائل أخرى لم تكتشف بعد.وقالت الصحيفة إن الغموض بشأن الأسرار البريطانية التي طالها التسريب سيثير حتما قلق مسؤولي الأمن البريطانيين بسبب الأسرار الكثيرة التي يتبادلونها مع الأميركيين.وأوضحت أن تبادل المعلومات والأسرار الاستخباراتية بين المملكة المتحدة وأميركا من خلال شبكة "العيون الخمس" تتسم بالسلاسة إلى حد كبير، وتشمل مشاركة معلومات التنصت على الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ومراسلات البريد الإلكتروني. وهذا النوع من المعلومات الاستخباراتية هو أغلب ما يظهر في تسريبات البنتاغون.وهناك نقطة أخرى تثير قلق بريطانيا، وفق تقرير التايمز، هي العدد الكبير من التصريحات الأمنية الذي تصدره الولايات المتحدة، والذي يعود جزئيا إلى حجم آلة استخباراتها.وقالت التايمز إن الميزانية التشغيلية للاستخبارات الأميركية تُعد ضعف ميزانية المملكة المتحدة 20 مرة. الأمر الذي يعني أن أسرار بريطانيا في متناول العديد من الناس في الولايات المتحدة. (الجزيرة)