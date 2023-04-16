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حملة ترامب تعلن زيادة كبيرة في التبرعات

Lebanon 24
16-04-2023 | 09:52
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أعلنت حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنها جمعت 18.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023، من خلال لجنته المشتركة لجمع التبرعات وحملته، في زيادة في التبرعات بعد أن وُجهت إليه لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين كبرى في مانهاتن في 30 أذار.
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وقالت الحملة لشبكة CNN إنها جمعت 15.4 مليون دولار في الأسبوعين التاليين لتوجيه التهم ضد الرئيس السابق، مما يوضح مدى احتشاد أنصار ترامب حوله بعد صدور لائحة الاتهام.

وأضافت حملة ترامب أن جمع التبرعات يشير إلى أن مشاكل ترامب القانونية أفادته سياسيا وماليا على الأقل على المدى القصير ونشطت قاعدته بينما يواصل حملته من أجل الحصول على فرصته الثالثة للرئاسة. ( سي ان ان)
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