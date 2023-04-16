تطورات السودان.. "الدعم السريع" تسيطر على قصر الرئاسة والموافقة على فتح ممرات إنسانية

أعلنت قوّات الدعم السريع في السودان سيطرتها على القصر الجمهوريّ، وذلك بعد هروب عناصر الجيش تاركين أسلحة ومعدات عسكرية ومدرعات وراءهم.

ونشرت "القوات" التي وصفها الجيش السوداني بـ"المتمرّدة" مقطع فيديو تؤكد فيه سيطرتها على القصر الرئاسي، وقد شوهد فيه تصاعد سُحب الدخان.

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قوات الدعم السريع تحكم سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين اسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/NG6RsGEWTC — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 16, 2023 Advertisement

كذلك، أفادت قناة "الجزيرة" بأنّ مروحيات مقاتلة حلّقت في أجواء منطقة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بالخرطوم بحري، كما جرى تسجيل اشتباكات بالأسلحة الثقيلة حول مقر "قوات الدعم السريع" بالخرطوم بحري قرب جسر النيل الأزرق.

وتوازياً مع ذلك، فقد أفيد أيضاً عن وقوع اشتباكات في مطار مروي، إلا أن الجيش السوداني أعلن إحكام سيطرته على المطار الواقع شمال البلاد، مشيراً إلى أنه "يتمهل في مهاجمة قوات الدعم السريع خوفاً على حياة الأسرى المصريين والسودانيين".

ووسط التوتر المستمر، أكد مستشار القائد العام للجيش السوداني عبر قناة "الجزيرة" أن بعض قادة من وصفهم بمليشيا الدعم السريع سلموا أنفسهم، وأن آخرين لاذوا بالفرار خلال الاشتباكات الجارية منذ الأمس بين الطرفين.

ممرّ آمن للحالات الإنسانية

ومساء اليوم، قال الجيش السوداني -في بيان- إنه وافق على اقتراح من الأمم المتحدة بفتح ممر آمن للحالات الإنسانية العاجلة لمدة 3 ساعات كل يوم، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي اليوم الأحد.

وأضاف الجيش أنه يحتفظ بالحق "في الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل المليشيا المتمردة".

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع السماح بالمسارات الآمنة والحالات الإنسانية من الآن ولمدة 4 ساعات، بعد طلب الأمم المتحدة.