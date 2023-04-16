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عربي-دولي

وزير الخارجية السوري إلى تونس

Lebanon 24
16-04-2023 | 11:30
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يصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الاثنين، إلى العاصمة التونسية تونس في زيارة عمل، في خطوة جديدة لتعزيز علاقات دمشق مع العالم العربي.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الأحد، أن زيارة فيصل المقداد إلى تونس ستستمر لمدة يومين، مشيرة إلى أنها تأتي بدعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.
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ونشرت الوكالة الرسمية بيانا للخارجية التونسية جاء فيه:

هذه الزيارة تأتي تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين. وتأتي أيضا في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.
كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر يوم 11 آذار 2023 استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتعيين سفير بدمشق، وقال:"ليس هناك ما يبرر ان لا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق".
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