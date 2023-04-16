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القوات الروسية تتقدم نحو المربع الأخير في باخموت

Lebanon 24
16-04-2023 | 12:00
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن مقاتلين تابعين لقوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة استولوا على منطقتين جديدتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت، ما يعني أنها تقدمت نحو المربع الأخير في المدينة الباقي تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
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وأشارت تقارير وخرائط لناشطين أن قوات فاغنر تقدمت في غربي محطة السكك الحديدية الرئيسية وقامت بتمشيط المنطقة ثم تقدمت حتى وصلت إلى شارع كولباكوفا في باخموت، الواقعة شرقي مقاطعة دونيتسك.

وكانت بريطانيا ذكرت في تحديث لمعلومات المخابرات، يوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية أُجبرت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر.

من ناحية ثانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 4 مسيرات في دونيتسك ولوغانسك وإحباط محاولات استطلاع وتخريب وتدمير 3 مستودعات ذخيرة أوكرانية في دونيتسك، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من 335 جنديا أوكرانيا.

 وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس وسميرتس متعددة الإطلاق، بالإضافة إلى 3 صواريخ هارم المضادة للرادار.
تبادل الأسرى

وعلى صعيد آخر، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن تبادل عدد كبير من الأسرى بمناسبة عيد الفصح، وقال إن 130 جنديا عادوا إلى أوكرانيا.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إنه نتيجة تبادل الأسرى في عيد الفصح، عاد 130 أسيرا إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن صفقة التبادل جرت في الأيام الأخيرة على عدة مراحل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في العاشر من الشهر الجاري أنه نتيجة عملية تفاوضية، تمت إعادة 106 عسكريين روس أسرى من الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في 10 نيسان، نتيجة عملية تفاوضية، أعيد 106 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، تعرضوا لخطر مميت في الأسر".
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