الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال عناصر من "مجاهدي خلق"

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أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني في مدينة آمل شمال إيران، عن إلقاء القبض على أفراد مجموعة تابعة لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قائد الحرس الثوري عابدين داغمه قوله إن تلك المجموعة التي وصفها "بالتخريبية" تقف خلف وقوع بعض الأعمال "المزعزعة للأمن في مدينة آمل".وأضاف أن أفراد المجموعة قاموا "بتخريب بعض الممتلكات العامة والخاصة واستهداف الإدارات العسكرية بالمواد الحارقة وزجاجات المولوتوف"، وذلك خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.