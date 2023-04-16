داعش يقتل 26 شخصاً في هجوم قرب حماة

قتل تنظيم داعش 26 مدنياً بالرصاص، أثناء جنيهم محصول الكماة في منطقة دويزين بريف سلمية الشرقي قرب مدينة حماة، بحسب تليفزيون الإخبارية السورية.



من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن من بين الضحايا 10 عسكريين.

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