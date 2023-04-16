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عربي-دولي

داعش يقتل 26 شخصاً في هجوم قرب حماة

Lebanon 24
16-04-2023 | 13:30
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قتل تنظيم داعش 26 مدنياً بالرصاص، أثناء جنيهم محصول الكماة في منطقة دويزين بريف سلمية الشرقي قرب مدينة حماة، بحسب تليفزيون الإخبارية السورية.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن من بين الضحايا 10 عسكريين.
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