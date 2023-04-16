Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل ميدانية.. ما جديد أحداث السودان؟

Lebanon 24
16-04-2023 | 14:18
A-
A+
Doc-P-1057834-638172767995982662.jpg
Doc-P-1057834-638172767995982662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قوّات الدّعم السريع في السّودان، مساء اليوم الأحد، أنّه تمَّت السّيطرة على رئاسة الفرقة 16 مشاة في نيالا بعد معارك ضارية. 
كذلك، فقد ذكرت قناة "الجزيرة" أنّ "قوات الدعم السريع تُسيطر على قناة النيل الأزرق، في حين قال مصدر بالجيش السوداني للقناة إنّ "قوات الدعم السريع المتمردة عاودت الهجوم على القيادة العامة وقد تعامل معها الجيش بحسم".
Advertisement
ولفت المصدر إلى أنّ "القوات فرّت إلى داخل الأحياء المجاورة للقيادة العامَّة للجيش".
مع هذا، فقد أفادت قناة "الجزيرة" عن حصول اشتباكات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم رغم إعلان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فتح ممرّات إنسانيّة آمنة. 
وعلى صعيد آخر، قال مصدر عسكريّ في الجيش السوداني بمروي إن "سيارات الدعم السريع فرت من مطار مروي وعلى متنها مجموعة من الأسرى المصريين"، مؤكداً أنه "تمت السيطرة بالكامل على مطار مروي كما جرى أسر عدد كبير من الجنود والضباط"، وأضاف: "بإمكان الإعلام الحضور إلى مطار مروي بعد أن أصبح آمناً وتصوير انتصارنا".

الصليب الأحمر يُناشد
ووسط التوتر القائم، ناشد الصليب الأحمر في السودان عبر قناة "الجزيرة" طرفي الصراع السماح للمنظمات بحرية الحركة، مُعرباً عن أمله أن "يتفهم أطراف الصراع الوضع ومساعدتنا في تسهيل عملنا".
ولفت إلى أنّ "الأولوية الآن هي السماح للمنظمات الإنسانية بإغاثة المنكوبين"، مؤكداً أن "الاقتتال لا يزال جارياً في المناطق السكنية، لا سيما الخرطوم".
بدورها، دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوريّ للقتال في السودان ومحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين دون تأخير.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2023-04-16
19:12 | 2023-04-16
18:30 | 2023-04-16
18:00 | 2023-04-16
17:26 | 2023-04-16
17:08 | 2023-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website