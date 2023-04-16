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عربي-دولي

"إيغاد" ترسل 3 رؤساء أفارقة للوساطة في السودان

Lebanon 24
16-04-2023 | 15:00
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قرر قادة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، إيفاد رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي للتوسط في وقف إطلاق النار في السودان.

وفي ختام اجتماعهم، قرر قادة (إيغاد) إجراء اتصالات للتوسط لوقف الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.
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وفد دولي رئاسي ثلاثي

وأعلن مكتب الرئيس الكيني ويليام روتو أن الهيئة الحكومية للتنمية قررت إرسال رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي في أقرب وقت ممكن إلى السودان من أجل وضع حد للمعارك التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح السبت، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.
السكرتير التنفيذي  لـ"إيغاد" ورقني قبيهو دعا للتضامن مع الشعب السوداني على وجه السرعة.
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