طائرات وقطارات وأبنية.. صور تظهر حجم الدمار في السودان من جراء المعارك

بينما يستمر الصراع على السلطة في الخرطوم، نشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" صورا التقطت بالأقمار الصناعية تظهر حجم الضرر البالغ الذي تعرضت له العاصمة.



وترصد هذه الصور للشركة، التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس، حرائق مشتعلة بالقرب من مستشفى في الخرطوم، يوم الأحد.

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ويبدو أن المرافق الصحية قد تضررت بشدة نتيجة الصراع الدائر، وقد أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن مبانيها، وغيرها من المباني الإنسانية، تعرضت للقذائف والنهب في مواقع عدة.



وكانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان قالت إن من الصعب على المسعفين والمرضى الوصول إلى المستشفيات، ودعت الجيش وقوات الدعم السريع لتوفير ممرات آمنة.



ولم تسلم السكك الحديدية أيضا من الصراع. وهذه الصورة الملتقطة، الأحد، تبين تصاعد الدخان قرب قطارات في الخرطوم.

وتضاربت الأنباء بشأن الجهة التي تسيطر على مطار العاصمة.



وقالت رويترز، الأحد، إن عناصر من "الدعم السريع" لاتزال داخل مطار الخرطوم الدولي، بينما يحاصره الجيش ويحجم عن توجيه ضربات تجنبا لوقوع أضرار جسيمة.



