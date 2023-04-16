وسط التوترات.. البث ينقطع عن التلفزيون السوداني الرسمي

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وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على التلفزيون الحكومي ومنشآت استراتيجية أخرى مع اندلاع القتال في أنحاء الخرطوم أمس السبت، وهي مزاعم نفاها الجيش.وبحلول اليوم الأحد، أصبح للجيش اليد العليا في القتال بالخرطوم على ما يبدو.وذكر موظفون إعلاميون حكوميون رفضوا الإفصاح عن هويتهم أن السلطات قطعت إشارات البث بعد أن دخلت قوات الدعم السريع المبنى الرئيسي لإذاعة وتلفزيون السودان في أم درمان واستخدمت شبكات الإذاعة لبث مواد مؤيدة لها.وأفاد مراسلون لـ"رويترز" في الخرطوم وعدة دول بوقف البث على القناة التلفزيونية الحكومية الرئيسية اليوم الأحد بعد ساعات من تكرار إذاعة مواد مسجلة.كذلك، انقطع البث عن محطات الإذاعة الحكومية.