بوتين ووزير الدفاع الصيني يشيدان بالتعاون العسكري





وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ مع قد التقى ببوتين في موسكو الشهر الماضي.

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وأظهر مقطع مصور للاجتماع بوتين بينما يصافح لي قبل جلوسهما إلى طاولة. وكان ذلك في حضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.



وقال الرئيس الروسي "نحن نعمل بنشاط من خلال إداراتنا العسكرية، ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة، ونعمل معا في مجال التعاون العسكري الفني، ونجري تدريبات مشتركة". استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو في موسكو، حيث أشادا بالتعاون العسكري بين البلدين اللذين أعلنا شراكة "بلا حدود".وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ مع قد التقى ببوتين في موسكو الشهر الماضي.وأظهر مقطع مصور للاجتماع بوتين بينما يصافح لي قبل جلوسهما إلى طاولة. وكان ذلك في حضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.وقال الرئيس الروسي "نحن نعمل بنشاط من خلال إداراتنا العسكرية، ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة، ونعمل معا في مجال التعاون العسكري الفني، ونجري تدريبات مشتركة".

ونقلت رويترز عن بوتين قوله إن التدريبات أجريت في الشرق الأقصى وأوروبا وشاركت فيها قوات برية وبحرية وجوية.



وأضاف الرئيس الروسي قائلا “هذا بلا شك مجال مهم آخر يعزز الثقة الشديدة والطابع الاستراتيجي لعلاقاتنا".



ويوم الجمعة، قال مسؤول كبير في كييف إن القوات الأوكرانية تعثر على عدد متزايد من المكونات القادمة من الصين في الأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا. وكررت الصين نفيها إرسال معدات عسكرية إلى روسيا.