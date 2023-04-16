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عربي-دولي
بعد محادثات.. مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك بحلول 2040
Lebanon 24
16-04-2023
|
16:55
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حدد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع هدفاً يتمثل بإنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول 2040، كما ورد في بيان صدر الأحد بعد محادثات في شمال اليابان.
وقال وزراء البيئة والمناخ في الدول الصناعية السبع الكبرى: "نحن ملتزمون القضاء على التلوث البلاستيكي مع طموح خفض أي تلوث بلاستيكي إضافي إلى الصفر بحلول 2040".
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وكانت ألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد قطعت تعهداً مماثلاً العام الماضي.
ولكن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع التي تضم أيضا اليابان والولايات المتحدة وإيطاليا موعدا هو 2040.
وفي مؤتمر صحافي بعد المحادثات التي استمرت يومين في مدينة سابورو اليابانية، أشادت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي بتعهد الكتلة الجديد بشأن التلوث البلاستيكي، ووصفته بأنه "هدف طموح".
وقال البيان إن التخلص التدريجي سيتحقق من خلال "تشجيع استهلاك وإنتاج مستدامين للبلاستيك، وتعزيز إدراجه في الاقتصاد والإدارة السليمة بيئيا للنفايات".
وتضاعفت النفايات البلاستيكية في العالم خلال 20 عاماً، وتم إعادة تدوير 9% فقط من هذه النفايات بنجاح، بحسب ما أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مع هذا، تقول الأمم المتحدة إن حجم البلاستيك الذي يدخل المحيطات سيتضاعف 3 مرات بحلول 2040.
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