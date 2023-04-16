مصر تنفي التدخّل عسكرياً في السودان

نفى مصدر مصري مطلع لـ"الجريدة" الكويتية "أي دور للقوات المسلحة المصرية في السودان"، معتبرا أن "محاولات الزج باسم مصر وجيشها في الصراع الدائر بالسودان لا أساس لها من الصحة، ولا تعبر إلا عن نفوس حاقدة تريد توريط مصر في الصراع".

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وأكد أن "القاهرة لم ولن تتورط في الصراع السوداني، وكل ما يقال في هذا السياق مجرد أكاذيب".

جاء ذلك في حين عاشت الساحة المصرية مزيجا من الغضب والترقب فور انتشار صور ومقاطع فيديو تبين اعتقال قوات الدعم السريع السودانية في قاعدة مروي الجوية شمال السودان، مساء أمس الأول السبت، جنوداً مصريين. وفي تصريح رسمي، قال المتحدث العسكري المصري، مساء أمس الأول، إن القوات المصرية كانت موجودة في السودان لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش السوداني، مؤكدا أن القوات المسلحة تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية، وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جار التنسيق مع الجهات المعنية هناك لضمان تأمين القوات المصرية، وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

وأعلنت نقابة الأطباء السودانية مقتل مجند مصري في الاشتباكات التي وقعت في مطار مروي، لكن لم يتم تأكيد نبأ الوفاة من الجهات المصرية حتى عصر أمس الأحد، بينما قال المصدر المطلع إن الجهات المصرية المسؤولة تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف السودانية، لضمان عودة الجنود الذين كانوا في مهمة تدريبية بسلام وفي أقرب وقت.