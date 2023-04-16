إيران تزوّد أرمينيا بمسيرات.. وصواريخ وتحشد 100 ألف جندي على حدود أذربيجان

أكد مصدر في وزارة الدفاع الايرانية، أن طهران قامت أخيراً بتزويد أرمينيا بمسيرات للمراقبة وأخرى انتحارية وكميات كبيرة من الصواريخ والقذائف لمواجهة أي هجوم أذربيجاني محتمل.

وحسب المصدر، فإن الامدادات الإيرانية شملت كذلك صواريخ أرض - جو محمولة على الكتف، وصواريخ مضادة للدروع محمولة على الكتف مقلدة عن صواريخ ستينغر وجافلين الأميركية، التي حققت نجاحا كبيراً ضد الآليات الروسية في اوكرانيا.

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وأشار المصدر الى أن الجيش الارميني استخدم بالفعل بعض هذه الأسلحة خلال المواجهة الحدودية مع الجيش الأذربيجاني قبل يومين، والتي اسفرت عن مقتل 7 جنود من الطرفين، مضيفاً أن القوات الأذربيجانية فوجئت بنوعية المسيرات التي تملكها ارمينيا، والتي لم تكن قد استخدمتها من قبل، ما اضطر القوات المهاجمة الى التراجع.

وأضاف أن طهران عازمة على وقف ما تعتبره مشروعاً أذربيجانياً ـ تركياً للسيطرة على معبري لاتشین وزنكزور الحيويين للتواصل البري بين أرمينيا وإيران، مضيفاً أن طهران لديها معلومات استخبارية مؤكدة أن باكو تسعى للسيطرة على محافظة سونيك الارمينية بشكل كامل ووصل تركيا ببحر قزوين عبر أذربيجان وقطع التواصل بين إيران وروسيا.

وذكر أن روسيا بدأت تغير رأيها وتعيد تقييم الأوضاع في اذربيجان، رغم انها متوجسة للغاية من سلوك رئيس الوزراء نيكولا باشينيان، وقد طلبت قبل يومين توضيحات عن مشاركة يرفان العضو في منظمة الأمن والتعاون في مناورات لحلف الناتو.

وأكد أن ما يزيد على 100 ألف عسكري إيراني موجودون حالياً على الحدود مع ارمينيا وأذربيجان، وهم على اهبة الاستعداد للتدخل في حال فشل الارمن في الدفاع عن انفسهم ومنع السيطرة على سونيك، رغم ان طهران لا تحبذ هذا السيناريو، مضيفا ان آلاف الارمن الايرانيين مستعدون كذلك للتطوع في القتال الى جانب الجيش الارميني في حال اندلاع المعركة.