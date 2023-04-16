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عربي-دولي

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى حماية العاملين بالقطاع الصحي في السودان

Lebanon 24
16-04-2023 | 19:12
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دعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية العاملين بالقطاع الصحي في السودان وضمان الحصول على رعاية صحية دون قيود.
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