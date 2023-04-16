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عربي-دولي

المعارك تدخل يومها الثالث في السودان.. وهذه آخر التطورات الميدانية

Lebanon 24
16-04-2023 | 23:00
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في ثالث أيام الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، تتضارب الأنباء حول السيطرة على القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم مع استمرار القتال في المطار الدولي ومناطق عدة من العاصمة وعدد من الولايات.
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وأعلن الجيش السوداني، مساء أمس الأحد، السيطرة على مطار مروي العسكري، وعلى قيادة قطاع كردفان ومعسكر "الري المصري" في ضاحية الشجرة. كما طمأن الشعب بأن القوات المسلحة متماسكة وستحسم الموقف قريبا، لكنه قال إن قوات الدعم السريع تستهدف الأفراد بالقناصة.

وأضاف الجيش السوداني أن الموقف العام مستقر وجرت اشتباكات محدودة في مقر القيادة العامة.

ودعا الجيش السوداني منتسبي الدعم السريع الذين قدموا "خدمات جليلة سابقة" الانضمام للجيش، مؤكدا أنه لن يستغني عن خدمات قوات الدعم السريع لأن البلاد في أشد الحاجة لأبنائها على حد قوله.

كما أكد الجيش أنه سيظل على العهد ولا تراجع عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزم به.

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع إنها أسقطت مروحية قتالية في الخرطوم بحري، كما نشرت على موقع فيسبوك صورا قالت إنها لطائرة مروحية من طراز أباتشي أسقطتها في ضاحية العزبة بمدينة الخرطوم بحري.

إلى ذلك، كشفت صور أقمار صناعية حديثة التقطتها شركة ماكسار، عن حجم الدمار الذي لحق بمطار الخرطوم الدولي، حيث تظهر أعمدة دخان تتصاعد من طائرات مدنية متوقفة في مدرج المطار. كما رصدت الأقمار الصناعية مشاهد للدمار الذي لحق بالجسور ومحطة القطارات ووزارتي الدفاع والطاقة.

ومنعت الاشتباكات المتواصلة في عدد من المحاور بالخرطوم المواطنين من الخروج من منازلهم لتلبية احتياجاتهم الملحة خلال مهلة الممرات الإنسانية التي وافق عليها طرفا القتال.

كما ظلت الجسور ومعظم الطرق الرئيسية مغلقة طوال المهلة، التي حُددت بـ3 ساعات أمس الأحد.

إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، مقتل 83 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 1126 في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكانت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اندلعت يوم السبت الماضي، بسبب خلاف حول دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني.(وكالات)

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