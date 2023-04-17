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عربي-دولي

المدمرة ميليوس أبحرت عبر مضيق تايوان... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-04-2023 | 02:30
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أعلنت البحرية الأميركية، الاثنين، أن المدمرة "يو اس اس ميليوس" التابعة لها والتي تحمل صواريخ موجهة أبحرت عبر مضيق تايوان في عملية "حرية ملاحة"، بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.
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وقال بيان صادر عن الأسطول السابع في البحرية الأميركية إن السفينة الحربية أجرت "عبورا روتينيا لمضيق تايوان" الأحد، في المياه "حيث تنطبق حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار بما يتماشى مع القانون الدولي".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وقد تعهدت بإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها في يوم من الأيام.

وأجرت بكين في 8 أبريل مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات مستهدفة وفرض حصار على الجزيرة. 

ونشر حساب الأسطول السابع الاثنين صورا على تويتر لطاقم وهم يتوجهون بنظرهم إلى مضيق تايوان الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وأضاف بيان البحرية "عبرت السفينة من خلال ممر في المضيق يقع خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية"، مؤكدا أن الإبحار عبر المضيق يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ حرة ومفتوحة.

وتابع "جيش الولايات المتحدة يحلق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وكانت مناورات بكين العسكرية حول تايوان قد أجريت ردا على زيارة الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين الأخيرة إلى الولايات المتحدة، حيث استقبلها رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي.

وفي اليوم الأخير من المناورات الأسبوع الماضي، أبحرت المدمرة "ميليوس" في مياه تطالب بكين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ووصفت بكين هذه العملية بأنها توغل غير مشروع تم "بدون موافقة الحكومة الصينية".

وقالت البحرية الأميركية في بيان حينها "احترمت عملية حرية الملاحة هذه، الحقوق والحريات والاستخدام القانوني للبحار"، مضيفة أن السفينة مرت بالقرب من جزر سبراتلي.

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على مبدأ حرية الملاحة لجميع الدول، بحسب البيان.(الحرة) 
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