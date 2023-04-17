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عربي-دولي

وسط تضارب في الروايات بشأن سير المعارك.. من الأقوى قوات الدعم السريع أم الجيش السوداني؟

Lebanon 24
17-04-2023 | 01:00
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يبدو السؤال الأشد إلحاحاً لمتابعة الوضع في السودان، وسط تضارب كبير في الروايات بين الطرفين بشأن سير المعارك، هو من الأقوى الجيش السوداني أم قوات الدعم السريع؟

وبينما تقول قوات الدعم السريع إنها تسيطر على إقليم دارفور بالكامل وإقليم كردفان والقيادة العامة للقوات المسلحة، وقاعدة مروي العسكرية، يقول الجيش السوداني إنه قد تصدى لهجمات الدعم السريع وإن المعركة تحولت إلى مطاردة لها في شوارع العاصمة، إضافة لطرد قوات الدعم السريع من قاعدة مروي.
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من الأقوى الجيش السوداني أم قوات الدعم السريع؟
 أسلحة الجيش السوداني

أفاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في عام 2007 أن القوات المسلحة السودانية لديها 200 دبابة قتال رئيسية T-54/55 و70 دبابة تي 62.

في عام 2011، كان يعتقد أن الجيش السوداني لديه: 20 دبابة M-60 أمريكية الصنع،

و270 T-54/55 سوفييتية الصنع، و60 دبابة Type 59 (نسخة صينية من الدبابة السابقة) و10 دبابات من نوع البشير وهي نسخة مرخصة من الدبابة الصينية، حسبما أفاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن برنامج تحديث 'Digna'a لـ T-55. ويعتقد أن الدبابات الصينية Type-96، هي أحدث ما لدى الجيش السوداني من دبابات ولكن لا يعرف عددها.

ولدى القوات الجوية السودانية 20 طائرة من طراز Nanchang Q-5، الصينية الأبطاً من سرعة الصوت، و8 طائرات صينية إف 6 (نسخة من المقاتلة السوفييتية ميغ 19)، و4 مقاتلات ميغ 21، و3 مقاتلات ميغ 23 السوفييتية، أما القوة الضاربة للقوات الجوية السودانية فهي 3 من القاذفات الأسرع من الصوت سوخوي 24، و10 مقاتلات ميغ 29، و14 من طائرات الدعم الأرضي سوخوي 25 الروسية الصنع، ولا يعرف عدد الطائرات العاملة من الترسانة السابقة.

ويقدر إجمالي عدد الجيش السوداني بنحو 109 آلاف بما في ذلك قوات جوية وبحرية.

ما هو عدد قوات الدعم السريع ونوعية أسلحتها؟
في عام 2019، كانت التقديرات تشير إلى أن عدد قوات الدعم السريع تبلغ نحو 40 ألفاً.

بعد ذلك بنحو عامين، قال اثنان من العاملين الحقوقيين السودانيين، الذين يتبعون القوات شبه العسكرية، إن حجم قوات الدعم السريع تضاعف خلال ثلاث سنوات إلى ما لا يقل عن 100 ألف مقاتل؛ وهو ما يجعلها قريبة في الحجم من قوات الجيش (البالغ عددها نحو 109 آلاف جندي)، وقد يعني ذلك غالباً أنها قد تفوق القوات البرية السودانية في الحجم.

وأضاف الحقوقيان أن قوات الدعم السريع اشترت أسلحة عالية التقنية، علماً أن المجموعة لا تنشر أرقام الموظفين الرسمية، حسبما نقلت عنهما صحيفة Washington Post الأميركية.

ومع هذه القدرات المتزايدة، يقول الباحثون الحقوقيون إن القوات شبه العسكرية تمكنت من ترسيخ سيطرتها على الحدود الغربية والشمالية، المليئة بالثغرات في السودان، ما سمح لها بالاستفادة من تهريب الأسلحة والمخدرات والمهاجرين مع تقلص نفوذ الجيش. (عربي بوست)

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